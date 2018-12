'School Me Too' Paling Banyak Diunggah di Twitter Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Istilah 'school me too' merupakan kata yang paling banyak diunggah dalam jejaring sosial Korea Selatan pada tahun ini.Twitter mengumumkan isu-isu di berbagai bidang dengan tagar paling populer di tahun ini dengan mengangalisa kicauan dan akun pengguna twitter di seluruh dunia.Di Korea Selatan istilah 'school mee too' terpilih sebagai unggahan terbanyak saat para korban kekerasaan seksual menceritakan pengalaman buruk mereka secara aktif, hingga dilanjutkan di dalam lingkungan sekolah dan kampus.Selain 'school mee too' tagar feminisme, pemotretan secara sembunyi dan kebencian tercatat menjadi topik yang paling hangat diunggah.Di bidang politik, politikus yang paling banyak disebut adalah Presiden Moon Jae-in disusul Gubernur Provinsi Gyeonggi Lee Jae-myung dan Perdana Menteri Lee Nak-yon.Walau tidak memiliki akun twitter, Kim Jong-un berada di posisi kelima dalam kategori tersebut.