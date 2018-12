Korea Selatan dan AS Sepakat Gelar Latihan Gabungan dengan Skala Kecil pada Tahun Depan

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan AS dilaporkan sedang merencanakan latihan militer gabungan antar-negara dengan skala yang lebih kecil pada tahun depan.Militer Korea Selatan juga memutuskan untuk tetap melakukan latihan lapangan (FTX) namun dengan mengatur skala latihannya.Sumber berita pemerintah Seoul pada hari Kamis (6/12/18) mengatakan Korea Selatan dan AS mengadakan koordinasi akhir untuk membahas latihan Key Resolve dengan kapasitas lebih rendah pada bulan Maret tahun depan, seperti latihan pos komando (CPX) gabungan.Meskipun demikian, Korea Selatan dan AS diketahu sepakat untuk menangguhkan latihan Foal Eagle.Sementara itu, AS telah menyampaikan niatnya untuk tidak mengerahkan kekuatan militernya dalam latihan lapangan (FTX) pada awal tahun depan.AS mengambil langkah tersebut untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendorong penyelesaian denuklirsasi dan KTT dengan Korea Utara.