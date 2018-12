Dewan Kota LA AS Menetapkan Tgl.8 Desember Sebagai Hari Koreatown

Photo : YONHAP News

Dewan Kota Los Angelas AS memutuskan bahwa tgl.8 Desember akan menjadi hari Koreatown.Direktur Museum Sejarah Warga Korea di AS, Min Byung-yong menyampaikan Ketua Dewan Kota Hub Wesson telah mengajukan resolusi untuk menetapkan hari Koreatown dan mengadopsinya pada hari Rabu (5/12/18) waktu setempat.Direktur Min menerangkan bahwa meskipun banyak kota Asia lainnya di AS, seperti Chinatown, Little Tokyo, dan Little Bangladesh namun ini adalah pertama kalinya hari Koreatown ditetapkan di negara tersebut.