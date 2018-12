Kim Jong-un Tidak Tampak dalam Upacara Besar di Korea Utara

Photo : KBS News

Kim Jong-un pada hari Rabu (5/12/18) tidak menampakkan diri pada upacara pemakaman kenegaraan bagi ​Kim Chol-man mantan pejuang anti-Jepang yang telah lama terlibat dalam urusan militer Korea.Sikap Kim ditafsirkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan kunjungan balasan ke Korea Selatan.Untuk mempersiapkan kedatangan Kim ke Seoul paling tidak membutuhkan waktu 10 hari, sehingga kunjungan akan sulit diwujudkan jika tidak segera diputuskan sampai awal minggu depan.Sementara itu, pihak Cheongwadae menyatakan sampai saat ini Korea Utara belum memberi kabar atas kunjungan tersebut.Kim Jong-un saat ini perlu mewujudkan keberhasilan nyata untuk melonggarkan sanksi negaranya agar dapat diperlihatkan kepada rakyatnya.Kim terpaksa mempertimbangkan pilihannya untuk melawat ke Seoul dan membujuk dialog dengan AS atau langsung duduk di meja dialog dengan AS.Meskipun pemimpin Korea Selatan dan AS telah mengadakan KTT, Korea Utara belum mengeluarkan agenda denuklirisasi sementara AS tidak mengeluarkan jadwal kelonggaran sanksi.Dalam kondisi tersebut pemerintah Korea Selatan mengharapkan untuk kembali mendorong denuklirisasi melalui kunjungan Kim Jong-un ke Korea Selatan.