Usulan AS untuk Diskusi Isu HAM Korea Utara di PBB Ditolak

Photo : KBS News

Usulan AS untuk mengadakan diskusi membahas isu hak asasi manusia Korea Utara di Dewan Keamanan Perserikat Bangsa-Bangsa ditolak.Sebelumnya, diskusi HAM Korea Utara berlangsung selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, namun tidak dilaksanakan pada tahun ini.Kantor berita AFP hari Jumat (7/12/18) waktu setempat memberitakan, untuk membahas isu HAM Korea Utara diperlukan persetujuan 9 anggota negara dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB.AS tidak mendapat dukungan atas usulannya tersebut karena Jepang mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Keamanan dan negara-negara Barat anti AS menjadi anggotanya.Sidang umum PBB telah mengadopsi rancangan resolusi HAM Korea Utara dan mendesak Dewan Keamanan untuk melakukan diskusi tersebut.Sementara itu, Duta Besar Korea Utara untuk PBB mengkritik bahwa diskusi tersebut justru akan menimbulkan pertentangan baru.Oleh karena itu, pembatalan diskusi dilaksanakan karena beberapa unsur, seperti masa jabatan duta besar AS untuk PBB yang akan berakhir pada akhir tahun ini dan dialog bilateral antara Korea Utara dan AS yang sedang dibicarakan.