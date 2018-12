Xi Jingping: China Mendukung Dialog antara Korea Utara dan AS

Photo : KBS News

Presiden China Xi Jinping menemui Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho di China setelah kembali dari kunjungan kenegaraannya ke luar negeri.Dalam pertemuan itu, Xi mengatakan dirinya mendukung pembicaraan Korea Utara dengan AS dan perbaikan hubungan antar-Korea.Dia menegaskan bahwa Korea Utara harus bekerja sama dengan China dalam semua proses tersebut.Ri membalas bahwa Korea Utara tetap akan berupaya untuk mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea.Sebelumnya, Ri menemui Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan berbagi hasil KTT China dan AS yang digelar pada tanggal 1 Desember lalu dan mengonfirmasi tekad Korea Utara untuk denuklirisasi.Dengan demikian, China sedang menjalankan peran untuk negosiasi Korea Utara dan AS yang sedang terhambat.