Korea Selatan dan AS Adakan Pertemuan Tingkat Tinggi Bidang Ekonomi yang Ke-3

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan AS sepakat memperkuat kerja sama dalam strategi ekonomi global pada pertemuan tingkat tinggi bidang ekonomi ke-3 di Washington hari Jumat (7/12/18) waktu setempat.Wakil Kedua Menteri Luar Negeri Korea Selatan Lee Tae-ho dan Pelaksana Tugas Wakil Menteri Luar Negeri AS Manisha Singh menghadiri pertemuan itu sebagai ketua delegasi masing-masing negara.Dalam pertemuan itu kedua pihak membahas rencana untuk memperkuat kerja sama Kebijakan Baru ke Arah Selatan oleh Korea Selatan dan Strategi India- Pasifik oleh AS.Korea Selatan dan AS juga sepakat utuk memperkuat kerja sama bidang kesehatan, perkuatan potensi ekonomi wanita dan energi sesuai dengan kesepakatan pemimpin dua negara pada bulan Juni lalu.Pertemuan itu pertama dibuat pada pemerintahan Obama dan pertemuan tahun ini merupakan yang pertama sejak kedua pemerintahan diluncurkan.Dalam kesempatan itu, kedua negar sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi bidang ekonomi setiap tahun dan menandatangani MoU untuk kolaborasi ekonomi antara otoritas luar negeri dua negara.Lee Tae-ho menyatakan AS mengusulkan penandatangan MoU dan kedua pihak akan mengupayakan agar pertemuan tersebut menjadi ajang kolaborasi antar-negara yang praktis terkait isu global.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan berencana memperkuat kerja sama dengan AS dengan menggali isu kolaborasi ekonomi yang berorientasi ke masa depan maupun isu global.