Presiden Moon Jae-in Masuk Sebagai Nominasi 'Tokoh Tahun Ini' Majalah TIME

Photo : YONHAP News

Presiden Moon Jae-in masuk dalam nominasi terakhir 'Tokoh Tahun Ini' versi majalah AS, TIME.Selain Presiden Moon, nama Presiden AS Donald Trump juga tercatat sebagai nominasi selama tiga tahun berturut-turut.TIME melalui program NBC Today Show pada hari Senin(10/12/18) waktu setempat mempublikasikan nama dari 10 calon terakhir untuk masuk dalam Tokoh Tahun Ini 2018.TIME memasukkan nama Moon karena ia telah mengundang adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ke Olimpiade Musim Dingin PyeongChang pada bulan Februari lalu, mengadakan KTT yang bersejarah sebanyak tiga kali dan berperan sebagai perantara untuk pertemuan Kim Jong-un dan Presiden Trump.Selain Moon dan Trump, majalah TIME juga memasukkan Presiden Rusia Vladimir Putin, penyidik independen yang menyelidiki dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu AS tahun 2016 Robert Mueller, wartawan Jamal Khashoggi yang dibunuh pada bulan Oktober lalu, serta istri pangeran Harry Meghan Markle.Meskipun demikian, TIME tidak memasukkan nama Kim Jong-un dalam daftar nominasi tersebut.TIME akan mengumumkan 'Tokoh Tahun Ini' melalu NBC Today Show pada hari Selasa (11/12/18) besok.