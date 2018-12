Korea Selatan dan AS Akan Membuka Negosiasi Biaya Pertahanan ke-10 pada Hari Selasa

Photo : KBS News

Korea Selatan dan AS pada hari Selasa (12/12/18) akan melanjutkan pertemuan ke-10 untuk menyimpulkan perjanjian khusus pembagian biaya pertahanan.AS menuntut peningkatan biaya pertahanan yang ditanggung pemerintah Seoul sebesar dua kali lipat dari biaya saat ini.Saat ini Korea Selatan menanggung biaya pertahanan sebesar 960,2 miliar won untuk satu tahun, namun AS menuntut peningkatan biaya sampai 1,8 triliun won.Atas tuntutan tersebut, pemerintah Seoul meminta peningkatan rasional dan perbaikan sistem terkait, sekaligus menolak permintaan AS untuk memasukkan biaya penempatan aset strategis dalam biaya pertahanan.Akibat perbedaan pandangan, kedua pihak tidak dapat menemukan titik temu selama sembilan pertemuan sebelumnya yang dimulai sejak bulan Maret lalu.