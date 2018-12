Angka Kelahiran Per Hari di Seoul Untuk Pertama Kalinya Berada di Bawah 200

Photo : YONHAP News

Pemerintah Daerah Seoul mengumumkan Buku Tahunan Statistik Seoul 2018 pada hari Rabu (12/12/18) yang memuat 340 data statistik pada 20 cabang terkait kota Seoul sampai akhir tahun 2017 lalu.Data tersebut menyatakan angka kelahiran per hari di Seoul pada tahun lalu hanya mencapai 179 orang dan untuk pertama kalinya berada di bawah angka 200 sejak data dikumpulkan.Seorang pejabat pemda mengatakan penurunan angka pernikahan dan kondisi perekrutan yang memburuk juga ikut memengaruhi data statistik tersebut.Jumlah pasangan yang menikah per hari pada tahun 2012 mencapai 196 pasangan, namun pada tahun lalu hanya mencapai 147 pasangan.Rasio pengangguran juga meningkat 0,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 4,5 persen.Angka kelahiran yang menurun juga berpengaruh pada jumlah murid pada tingkat playgroup yang berkurang sampai 5 ribu anak dibandingkan data tahun 2012.Jumlah siswa SD hanya mencapai 428 ribu orang, menurun dari dari 502 ribu orang, sementara jumlah siswa per satu guru juga menurun 2,2 orang menjadi 14,7 orang.Di sisi lain, jumlah kalangan lansia yang berusia 65 tahun ke atas meningkat 4,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 1,37 juta orang dan mencakup 13,5 persen dari seluruh penduduk kota Seoul.Jumlah penduduk lansia apabila mencapai 7 persen lebih dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang semakin menua, apabila jumlahnya mencapai 14 persen dan 20 persen lebih akan disebut komunitas dengan penduduk usia tua dan komunitas penduduk usia supertua.Sesuai dengan kecepatan penuaan usia penduduk, kota Seoul diperkirakan memasuki komunitas dengan penduduk usia tua pada tahun 2018.Jumlah penduduk kota Seoul terus menurun sejak tahun 2010 dengan usia rata-rata naik menjadi 41,6 tahun pada tahun lalu dari 38,2 tahun pada tahun 2010.