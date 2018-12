Majelis AS Mengadopsi Resolusi untuk Memperkuat Aliansi dengan Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Radio Free Asia (RFA) pada hari Selasa (11/12/18) waktu setempat melaporkan Majelis Rendah AS mengadopsi resolusi no.1149 untuk mengonfirmasi pentingnya aliansi dengan Korea Selatan.Resolusi itu menegaskan aliansi Korea Selatan dan AS adalah tonggak stabilitas kawasan Asia Timur Laut dan keamanan dua negara, sekaligus memperlihatkan kesatuan antar-negara di berbagai bidang.Resolusi empat halaman yang mengatur hubungan Korea Selatan dan AS sebelumnya diajukan oleh Ketua Komite urusan Luar Negeri di Majelis Rendah AS, Ed Royce pada tanggal 16 November lalu.Royce yang akan mengundurkan diri sebagai politikus pada tahun ini menegaskan dirinya akan meneruskan peran untuk membantu menyelesaikan isu Korea Utara sekaligus menekan negara tersebut dari sisi ekonomi dan diplomatik.