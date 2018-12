Presiden Moon Peringkat Kelima Tokoh 2018 Majalah TIME

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menempati urutan kelima pada daftar tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di tahun 2018 versi majalah AS, TIME.Dalam laman resminya hari Rabu (12/12/18) Presiden Moon dinyatakan terpilih karena usahanya mendorong perdamaian di Semenanjung Korea dan melewati usaha diplomatik dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump.TIME menggambarkan Moon sebagai pemimpin Korea Selatan yang mengambil spekulasi diplomasi untuk mencegah krisis global dan menengahi KTT pertama AS dan Korea Utara di bulan Juni.TIME memilih Jamal Khashoggi, seorang wartawan yang dianggap berani menentang pemerintah di negaranya dan beberapa jurnalis lain yang berjuang untuk kekebasan berekspresi sebagai Tokoh Tahun 2018.Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menempati urutan kedua, disusul oleh jaksa khusus Robert Mueller.