Gagal Nogosiasi Biaya Pertahanan, Korea Selatan dan AS Akan Membahasnya pada Tahun Depan

Korea Selatan dan AS gagal menyelesaikan negosiasi pembagian biaya pertahanan yang mengatur penempatan pasukan AS di Semenanjung Korea.Ketua negosiasi Korea Selatan Chang Won-sam dan mitranya dari Kementerian Luar Negeri AS Timothy Betts melakukan pembicaraan terkait mulai tanggal 11 hingga 13 Desember lalu, namun gagal menyepakati jumlah biaya dan beberapa isu lainnya.Pihak AS ingin menaikkan biaya pertahanan hingga 1,35 triliun won, sementara Korea Selatan yang saat ini membayar 960,2 miliar won meminta kenaikan yang rasional dan perbaikan pada sistem.Dengan demikian, kedua pihak tidak dapat mencapai kesepkatan biaya pertahanan dalam sepuluh kali pembicaraan sejak bulan Maret lalu.Korea Selatan akan membayar biaya pertahanan sesuai dengan biaya tahun ini dan mempersiapkan biaya tambahannya di kemudian hari.