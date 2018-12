Korea Selatan dan AS Kembali Bahas Rencana Pemindahan Markas CFC

Photo : KBS News

Otoritas militer Korea Selatan dan AS kembali membahas rencana pemindahan Markas Komando Angkatan Bersenjata Gabungan Korea Selatan dan AS (CFC) ke dalam area Kementerian Pertahanan Korea Selatan.Markas Pasukan 8 AS dan Markas Komando Pasukan AS di Korea Selatan telah dipindahkan ke Pangkalan Humphreys Pyeongtaek, Gyeonggido dan hanya sebagian pasukan militer AS dan Markas CFC tetap tinggal di Pangkalan Yongsan.Awalnya, otoritas militer dua negara sepakat untuk memindahkan Markas CFC ke dalam area Kementerian Pertahanan.Akan tetapi, rencana itu kembali ke titik awal setelah Robert Abrams dilantik menjadi Kepala Komando Pasukan AS untuk Korea Selatan.Kedua pihak kemudian membahas apakah CFC yang menggunakan fasilitas terbesar di Kementerian Pertahanan sebagai bangunan markas akan dipindahkan ke pangkalan Pyeongtaek atau tetap ditempatkan di pangkalan Yongsan.Jika CFC akan ditempatkan di Yongsan, rencana pembentukan taman Yongsan juga akan terdampak.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menjelaskan pihaknya masih bertukar pendapat dengan AS untuk mempertimbangkan isu tersebut.