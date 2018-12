AS, Kanada Tegaskan Penegakan Sanksi Korea Utara

Photo : KBS News

Pejabat tinggi Amerika Serikat dan Kanada pada hari Jumat menegaskan kembali komitmen mereka untuk menerapkan sanksi PBB terhadap Korea Utara. Kedua negara mengadakan pertemuan antara diplomat dan kepala pertahanan mereka.Pada konferensi pers bersama setelah pembicaraan tersebut, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan perasaan gembiranya untuk dapat berbicara dengan Kanada mengenai kerjasama mereka dengan Korea Utara.Dia mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Kanada karena telah "menegakkan semua resolusi Dewan Keamanan PBB dan juga ikut mendorong negara-negara lain untuk ikut mempertahankan tekanan.”Menteri Pertahanan AS, James Mattis juga mengatakan bahwa pembicaraan hari Jumat difokuskan untuk meningkatkan kerjasama mereka terkait sanksi Korea Utara.Dia juga berterima kasih kepada Kanada atas kepemimpinannya dalam melaksanakan resolusi PBB yang secara bulat diadopsi untuk denuklirisasi Korea Utara.Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland mengatakan negaranya mengambil kesempatan untuk menegaskan kembali dukungannya terhadap upaya AS menuju denuklirisasi di Semenanjung Korea dan upayanya di bidang penghindaran sanksi.Dia mengatakan bahwa "dalam lanskap global yang selalu berubah, penting bahwa negara-negara untuk dengan cepat menanggapi pelanggaran yang mencolok dari tatanan internasional" dan menambahkan bahwa "rezim sanksi yang efektif dan sesuai target" adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.Menteri Pertahanan Kanada, Harjit Sajjan juga menekankan upaya Kanada dalam penerapan sanksi dan kontribusinya terhadap Komando PBB di Korea Selatan.