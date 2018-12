BTS Dianugrahi 9 Penghargaan dalam Mnet Asian Music Awards, MAMA 2018

Photo : YONHAP News

Grup BTS menyapu bersih 9 penghargaan dalam Mnet Asian Music Awards, MAMA 2018.Dalam "2018 MAMA in HONGKONG" yang digelar di Asia World Expo Arena, Hong Kong, pada hari Jumat (14/12/2018), BTS dianugrahi 5 penghargaan termasuk 'Penyanyi Terbaik Tahun Ini', 'Album Terbaik Tahun Ini', 'Best Music Video', 'Best Asian Style', dan 'M WAVE GLOBAL CHOICE'.Sebelumnya, dalam "2018 MAMA FANS' CHOICE in JAPAN" yang digelar di Jepang pada tanggal 12 Desember, BTS memperoleh 4 penghargaan termasuk 'Worldwide Icon of the Year', 'Worldwide Fans' Choice Top 10', 'Favorite Music Video', dan 'Favorite Dance Artist'.Selain itu, grup Twice memperoleh 3 penghargaan termasuk 'Lagu Terbaik Tahun Ini' dengan lagunya yang berjudul 'What Is Love', 'Grup Wanita Terbaik', dan 'Grup Wanita Dance Performance Terbaik'