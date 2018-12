Menteri Keuangan Korea Selatan Minta Pembebasan Tarif Impor Mobil ke AS

Photo : YONHAP News

Menteri keuangan Korea Selatan telah meminta mitranya dari AS untuk pembebasan tarif kendaraan impor setelah ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral yang direvisi.Kementerian Keuangan Seoul mengatakan Menteri Keuangan Korea Selatan Hong Nam-ki dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengadakan pembicaraan telepon selama sekitar 20 menit pada hari Selasa (18/12/18).Mereka membahas berbagai masalah bilateral termasuk perdagangan, kebijakan valuta asing dan hubungan antar-Korea.Menteri Hong mengemukakan kekhawatiran tentang kemungkinan tarif pada mobil Korea berdasarkan pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan atas dasar keamanan nasional, dan meminta dukungan Mnuchin untuk pengecualian.Mnuchin mengatakan dia akan berbagi keprihatinan Hong dengan Gedung Putih, Departemen Perdagangan dan Perwakilan Perdagangan AS, dan akan mencoba membahas permintaan Korea Selatan tersebut.