Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun mengunjungi Korea Selatan pada hari Rabu (19/12/18) untuk menghadiri rapat grup tingkat kerja antar-negara.Biegun pada hari Kamis (20/12/18) akan bertemu dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon dan membuka rapat tingkat kerja pada hari Jumat (21/12/18).Dalam pembahasan antara Korea Selatan dan AS kali ini, Biegun berbicara mengenai pencabutan sanksi terhadap Korea Utara terkait proyek kerja sama antar-Korea.Proyek kerja sama antar-Korea tersebut antara lain upacara peletakan batu pertama proyek penyambungan rel dan jalan antara dua Korea pada tgl.26 Desember, serta pembangunan jalur penerbangan internasional antara dua Korea.