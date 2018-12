Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun mengunjungi Korea Selatan pada hari Rabu (19/12/18) untuk menghadiri rapat grup tingkat kerja antar-negara.Biegun pada hari Kamis (20/12/18) akan bertemu dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon untuk membahas isu denuklirisasi Korea Utara dan hubungan antar-Korea.Selain itu, Biegun dijadwalkan menghadiri rapat kelompok kerja pada hari Jumat untuk mengkoordinasikan upaya denuklirisasi dari dua negara.Dalam pembahasan antara Korea Selatan dan AS tersebut, kedua pihak akan membicarakan pencabutan sanksi terhadap Korea Utara terkait proyek kerja sama antar-Korea dan KTT antara Korea Utara dan AS ke-2 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Januari atau Februari tahun depan.Sementara itu, Kementerian Unifikasi Korea Selatan Cho Myoung-gyon mengatakan bahwa negosiasi nuklir hingga bulan Februari dan Maret tahun depan akan berpengaruh besar pada situasi seputar Semenanjung Korea.