Perwakilan AS: AS Kembali Mengkaji Kebijakan Bantuan Kemanusiaan untuk Korea Utara

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun menyatakan pihaknya akan kembali meninjau kebijakan Washington untuk melihat kemungkinan memudahkan bantuan kemanusiaan bagi Korea Utara.Biegun membuat pernyataan tersebut kepada wartawan di Bandara Internasional Incheon pada hari Rabu (19/12/18).Ia menyatakan kesadaran bahwa sanksi internasional pada Korea Utara terkadang menyebabkan penundaan pada bantuan kemanusian yang sebenarnya layak untuk diberikan.Biegun akan membahas dengan kelompok-kelompok bantuan di AS mengenai kemungkinan untuk memberikan bantuan yang lebih baik dan lebih tepat kepada Korea Utara.Ia juga akan kembali meninjau kemungkinan atas kunjungan warga AS ke Korea Utara dalam upaya memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan memastikan pelaksanannya sejalan dengan standar internasional.Selama kunjungan di Seoul, Biegun mengadakan pertemuan dengan rekannya dari Korea Selatan, Lee Do-hoon pada hari Kamis (20/12/18) untuk membahas upaya melanjutkan perundingan denuklirsasi.Dia juga akan menghadiri pertemuan kelompok kerja antara Korea Selatan dan AS pada hari Jumat (21/12/18) untuk membicarakan kemungkinan pengecualian proyek kerja sama antar-Korea dari sanksi internasional.