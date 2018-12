Bandara Incheon Mulai Membangun Landasan Keempat

Photo : YONHAP News

Perusahaan Bandara Internasional Korea Selatan pada hari Kamis (20/12/18) menyatakan pembangunan landasan keempat di bandara Inceon.Bandara Incheon mulai melaksanakan proyek pembangunan tahap keempat untuk meningkatkan kemampuan teriminal kedua, termasuk dengan membangun landasan keempat.Apabila pembangunan landasan keempat selesai pada tahun 2023, jumlah pengoperasian pesawat per jam di bandara Incheon akan meningkat dari saat ini 90 kali menjadi 100 kali.Bandara Internasional Incheon yang dioperasikan mulai tahun 2001 diperluas secara bertahap dengan target mencapai tahap kelima pada tahun 2030.Jika pembangunan untuk memperluas terminal kedua pada tahun 2023 akan selesai sesuai dengan rencana awal, kapasitas total penumpang pesawat di bandara Incheon akan meningkat dari 72 juta saat ini menjadi 100 juta orang per tahun.Bandara Incheon diperkirakan akan berada di peringkat ke-3 jumlah penumpang terbanyak untuk jalur penerbangan internasional per tahun di dunia, dari urutan ke-6 saat ini.