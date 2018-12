Menlu AS Berharap Trump dan Kim Jong-un Akan Bertemu Segera Setelah Tahun Baru

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berharap Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan bertemu tidak lama setelah tahun baru.Dalam wawancara telepon dengan Radio KNSS yang berbasis di Kansas pada hari Kamis (20/12/18), Pompeo mengatakan Washington dan Pyongyang akan terus mengadakan pertemuan, termasuk kemungkinan KTT kedua antara Trump dan Kim.Dia mengatakan AS masih bekerja untuk mencapai komitmen Korea Utara untuk membongkar program senjata nuklirnya.Pompeo berharap Presiden Trump dan Kim akan bertemu tidak lama setelah tahun baru dan membuat kemajuan lebih lanjut untuk menghilangkan ancaman Korea Utara terhadap AS.