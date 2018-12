Tidak Melanggar Sanksi, Upacara Proyek Kerata Api Antar-Korea Dibuka Sesuai Rencana

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan AS sepakat untuk mengecualikan sanksi terhadap Korea Utara pada upacara peletakan batu pertama proyek penyambungan jalur rel kereta api antar-Korea tanggal 26 Desember mendatang.Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon mengatakan kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan dengan Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun pada hari Jumat (21/12/18).Lee menambahkan, kedua pihak juga sepakat untuk menjalankan proyek penggalian bersama kerangkah prajurit antar-Korea dan menyediakan obat tamiflu kepada masyarakat Korea Utara yang terkena influenza.Lee juga menyebut pihak AS mempertimbangkan bantuan kemanusiaan senilai 8 juta dolar dari Korea Selatan untuk Korea Utara karena dianggap tidak melanggar sanksi.Biegun menyatakan pihaknya akan melakukan pembahasan tahap selanjutnya dengan mitra dari Korea Utara, termasuk mendiskusikan rincian KTT antarnegara yang ke-2.Hasil pertemuan Korea Selatan dan AS tersebut diharapkan mampu mempercepat pembukaan negosiasi denuklirisasi dengan Korea Utara