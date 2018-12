Harga Minyak Internasional Turun Drastis

Photo : YONHAP News

Harga bensin dan solar di Korea Selatan turun 7 minggu secara berturut-turut mengikuti turunnya harga minyak internasional.Secara khusus, harga bensin tercatat paling terendah dalam 2 tahun terakhir dan kemungkinan akan terus turun hingga mencapai kisaran 1.300-an Won per liter dalam waktu dekat.Menurut Opinet, situs informasi harga minyak yang dikelola Perusahaan Minyak Nasional Korea (KNOC), rata-rata harga bensin dalam negeri turun 25,3 Won per liter dibandingkan seminggu sebelumnya dan tercatat sebesar 1.426,5 Won per liter.KNOC menyatakan bahwa harga minyak internasional kini terus menurun menyusul kekhawatiran atas kenaikan suku bunga standar dan pasokan yang berlebihan. Dipengaruhi oleh hal tersebut, produk-produk minyak dalam negeri juga diperkirakan akan terus menurun.Namun, sejumlah pihak berpendapat bahwa walaupun harga minyak internasional menurun, penurunan harga bensin dan solar dalam negeri sangat lambat.Dibandingkan penurunan harga minyak internasional yang hampir mendekati separuh harga dalam 2 bulan terakhir ini, harga bensin dalam negeri hanya turun sekitar 15,6% dalam 7 minggu terakhir.Sementara itu, harga minyak mentah Dubai, patokan Korea Selatan, dilaporkan turun 2,9 Dolar per barel dibandingkan seminggu sebelumnya dan diperdagangkan di angka 56,4 Dolar per barel.