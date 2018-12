Dividen KOSPI Tahun 2018 Akan Melebihi 30 Triliun Won

Photo : YONHAP News

Banyak pihak yang memperhatikan apakah nilai dividen tahunan dari perusahaan yang terdaftar di Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) akan mampu melebihi 30 triliun won untuk kali pertama dalam sejarah Korea Selatan.Menurut Bursa Korea pada hari Selasa (25/12/18), volume dividen interim dari badan usaha yang telah selesai membukukan keuntungan tahunan pada bulan Desember telah mencapai 9 triliun 100 miliar won. Jumlah itu meningkat dua kali lipat dibandingkan periode sama tahun lalu.Karena itu, dunia saham memprediksi bahwa nilai total dividen tahunan pada tahun ini akan mencatatkan angka tertinggi baru, kira-kira 30 triliun won.Selama 5 tahun terakhir, nilai total dividen tahunan dari perusahaan yang terdaftar di KOSPI terus meningkat. Hal tersebut disebabkan perusahaan besar seperti Samsung Electronics meningkatkan kebijakan pengembalian dividen ke pemegang saham.Sejumlah perusahaan saham memperkirakan bahwa dividen tahunan pada tahun ini akan meningkat drastis. Shinhan Investment Corporation memperkirakan bahwa dividen tahunan dari perusahaan KOSPI 200 akan mencapai 26 triliun 900 miliar won.Seorang peneliti dari Korea Investment & Securities CO. LTD. mengatakan bahwa perhatian atas dividen meningkat drastis akibat peningkatan ketidakstabilan pasar saham dan keprihatinan atas kemerosotan ekonomi yang diakibatkan kenaikan suku bunga standar di AS, penurunan harga minyak internasional, dan sebagainya.Namun, diperingatkan bahwa perusahaan yang meningkatkan dividen dengan sengaja atau tidak mampu mempertahankan dividen tinggi akibat penurunan kinerja harus mempertimbangkan arah kebijakan investasi ke depan.