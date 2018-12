Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan Korea Selatan dan AS Kembali ke Titik Awal

Photo : YONHAP News

Kemajuan negosiasi penandatanganan perjanjian khusus pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan AS ke-10 yang diberlakukan mulai tahun depan kembali ke titik awal akibat permintaan peningkatan biaya besar oleh kelompok pimpinan AS.Hingga saat ini, Menteri Pertahanan AS yang baru dipecat, James Mattis dan Presiden Donald Trump memiliki perbedaan pandangan serius pada pembagian biaya pertahanan dengan negara-negara aliansi.Oleh karena itu, setelah pengunduran Mattis, permintaan pihak AS untuk meningkatkan biaya pertahanan yang dipikul Korea Selatan diperkirakan akan lebih besar.Sejak bulan Maret lalu, dua pihak berupaya mempersempit perbedaan pandangan dan berecana menyelesaikan negosiasi terakhir di rapat ke-10 yang digelar di Seoul mulai tgl.11-13 Desember lalu.Menurut hasil negosiasi, dua pihak hampir mencapai kesepakatan dengan biaya yang dipikul Korea Selatan mencapai kurang lebih 100 miliar won, namun hasil negosiasi itu ditolak oleh kelompok pimpinan AS.Sebuah sumber mengatakan negosiasi hampir kembali ke titik awal dan dua pihak belum menetapkan jadwal rapat berikutnya.Hal itu muncul karena penetapan arah negosiasi berikutnya membutuhkan banyak waktu, sehingga sampai saat ini upaya dua pihak dianggap menjadi sia-sia.