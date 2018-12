Korea Selatanl Merilis Informasi Tokoh Korea Utara 2019

Photo : KBS News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan setiap tahun merilis daftar informasi pada sosok penting di Korea Utara dan jadwal acara utama di negara tersebut.Untuk informasi sosok utama tahun depan, kementerian menambahkan 18 orang yang dianggap memainkan peran besar dalam peningkatan hubungan antar-Korea dan hubungan AS dan Korea Utara.Daftar tersebut memasukkan Direktur Strategi Garis Depan Unifikasi Kim Sung-hye yang telah muncul sebagai kekuatan utama dalam hubungan antar-Korea dan hubungan AS dan Korea Utara.Kim mendapat sorotan saat mendampingi Wakil Ketua Partai Buruh Kim Yo-jong dalam Olimpiade PyeongChang dan ikut serta dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan AS.Kementerian menambahkan total 18 nama, termasuk Direktur Kim, yang sebagian besar menangani pembicaraan dengan Korea Selatan dan AS, serta urusan ekonomi Korea Utara.Nama Choi Sun-hee dan Choi Kang-il yang sebelumnya telah mengupayakan pembicaraan nuklir antara Korea Utara dan AS juga masuk dalam daftar tersebut.Selain itu, tokoh-tokoh Korea Utara yang terlibat kerja sama ekonomi dengan Korea Selatan, seperti Wakil Ketua Komite Kerja Sama Ekonomi Nasional Korea Utara, Park Myeong-chol, juga masuk dalam daftar sorotan.