Kelompok Keluarga Terpisah di AS Recanakan Kunjungan ke Korea Utara

Photo : YONHAP News

Radio Free Asia (RFA) pada hari Jumat (28/12/18) waktu setempat memberitakan bahwa sebuah kelompok masyarakat Korea di Los Angeles AS sedang merencanakan kunjungan ke Korea Utara pada tahun depan.Kelompok tersebut berencana mengumpulkan keluarga terpisah yang menetap di AS untuk mengunjungi Korea Utara pada tahun depan.Mereka menyatakan jumlah keluarga terpisah yang tinggal di LA mencapai 20 hingga 30 orang.Meskipun kemungkinan reuni dengan keluarga di Korea Utara sangat kecil, mereka menyatakan rencana kunjungan tersebut memiliki makna yang sangat besar.RFA juga melaporkan, selain kelompok tersebut banyak pihak yang menaruh perhatian pada rencana kunjungan ke Korea Utara sebagai bentuk pertukaran ekonomi.RFA menambahkan, kesuksesan KTT kedua antara Korea Utara dan AS serta perbaikan hubungan dua negara dapat menentukan kepastian kunjungan badan tersebut ke Korea Utara.