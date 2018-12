AS Kembali Mempertimbangkan Peraturan Pembagian Biaya Penempatan Pasukan AS di Luar Negeri

Photo : YONHAP News

Pemerintahaan Trump sedang mempertimbangkan peraturan pembagian biaya penempatan pasukan AS di luar negeri secara menyeluruh.Untuk itu, AS akan melakukan negosiasi dengan Korea Selatan, Jepang dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) setelah menyediakan standar barunya pada tahun depan.Menurut sumber berita hari Jumat (28/12/18), AS telah mengusulkan periode pemberlakuan perjanjian khusus pembagian biaya pertahanan dengan Korea Selatan selama satu tahun berikutnya saat negosiasi ke-10 yang berlangsung di Seoul tgl.11 hingga 13 Desember lalu.Pemberlakuan perjanjian tersebut sebenarnya memiliki durasi lima tahun, namun AS mengusulkan periode pemberlakuan perjanjian baru ditetapkan selama satu tahun dan kemudian melakukan negosiasi kembali sesuai peraturan baru pada tahun berikutnya.Meskipun demikian, negosiasi pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan AS diperkirakan sulit berjalan.Dua pihak kampir menyelesaikan negosiasi tingkat kerja pada negosiasi ke-10, namun kelompok pimpinan AS menolak hasil negosiasi dan meminta peningkatan biaya pihak Korea Selatan 50 persen lebih banyak dari biaya saat ini, mencapai 1,2 miliar won per tahun.