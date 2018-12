Photo : YONHAP News

Sebuah media propaganda pemerintah Korea Utara mengecam AS atas "tekanan ekstrem" terhadap isu HAM Korea Utara sepanjang 2018.Dalam sebuah artikel pada hari Sabtu (29/12/2018), "Uriminjokkiri" menyerukan "saling menghormati" antara Pyongyang dan Washington.Situs itu mengatakan bahwa "kehebohan AS" terkait HAM Korut mencapai tingkatan ekstrem tahun ini.Media itu mengklaim bahwa AS secara terang-terangan mencampuri urusan internal Korut dan terus menerus melanjutkan serangan tekanan global untuk menjatuhkan rezim Korut.Saluran propaganda itu secara khusus menyebutkan insiden saat Presiden Donald Trump mengundang seorang pembelot Korut ke pidato kenegaraannya pada Januari dan saat Wakil Presiden Mike Pence mengangkat isu HAM saat mengunjungi Korsel untuk Olimpiade Musim Dingin PyeongChang pada Februari.Situs web itu juga mengecam pernyataan Kementerian Luar Negeri AS yang dikeluarkan pada Mei dan menilai Pekan Kebebasan Korea Utara sebagai "arogansi dan rasa tidak hormat tertinggi" kepada mitra dialog.Disebutkan bahwa hal itu adalah taktik licik yang berakar pada rasa permusuhan terhadap Korut dan ditujukan untuk meruntuhkan sistem sosialis Pyongyang.