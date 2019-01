Kim Jong-un Menyatakan 'Siap Bertemu Trump'

Photo : KBS News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada hari Selasa (1/1/19) mengatakan ia dengan tegas berkomitmen untuk melaksanakan denuklirisasi dan siap untuk bertemu dengan Presiden AS Donald Trump kapan saja.Kim membuat pernyataan tersebut selama pidato tahun baru yang disiarkan oleh televisi Korea Utara.Kim mengatakan bahwa ia memiliki niat kuat untuk membangun rezim perdamaian yang kuat dan abadi di Semenanjung Korea serta berusaha mewujudkan 'denuklirisasi total'.Kim menambahkan dia siap untuk duduk kembali dengan presiden AS kapan saja dan akan melakukan upaya untuk menghasilkan keputusan yang akan disambut oleh masyarakat internasional.Namun, Kim juga memperingatkan jika AS terus meningkatkan sanksi dan tekanan terhadap negaranya, Korea Utara kemungkinan tidak punya pilihan selain mencari cara baru untuk melindungi kedaulatan dan kepentingannya.Kim kemudian mendesak AS untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan imbalan langkah denuklirisasi yang telah dilakukannya sejauh ini.Dia mengatakan jika AS menanggapi upaya aktif dan preemptif Korea Utara dengan langkah-langkah yang dapat dipercaya dan perilaku yang sesuai, hubungan bilateral antar-negara akan bergerak maju dengan cepat.