Trump Mengharapkan Pertemuan dengan Pemimpin Korea Utara

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa (1/1/19) mengatakan ia berharap untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Trump dalam akun Twitternya menulis bahwa Kim mengatakan Korea Utara tidak akan membuat atau menguji senjata nuklir, memberikannya kepada orang lain dan bahwa ia siap untuk bertemu dengan presiden AS kapan saja.Trump mengatakan dia juga berharap untuk bertemu dengan Kim yang menyadari dengan sangat baik bahwa Korea Utara memiliki potensi ekonomi yang besar.Tweet itu muncul setelah Kim mengatakan dalam pidato tahun baru sebelumnya bahwa dia siap untuk duduk bersama presiden AS kapan saja.