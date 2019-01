Nilai Perdagangan Korea Selatan pada Tahun Lalu Mencapai Titik Tertinggi dalam Sejarah

Nilai ekspor Korea Selatan pada tahun lalu berhasil mencapai titik tertinggi dengan menembus kisaran 600 miliar dolar AS.Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya pada hari Selasa (1/1/19) menyatakan nilai ekspor Korea Selatan pada tahun 2018 tercatat 605,5 miliar dolar AS.Angka itu meningkat 5,5 persen dibandingkant tahun sebelumnya dan memperoleh prestasi terbesar dalam jangka waktu 70 tahun setelah kegiatan ekspor dimulai sejak tahun 1948.Nilai impor Korea Selatan juga mencapai 535 miliar dolar AS, sehingga nilai perdagangan juga tercatat paling tinggi dalam sejarah dengan capaian 1,14 triliun dolar AS.Neraca perdagangan juga mengalami surplus selama sepuluh tahun berturut-turut dengan total 70,5 miliar dolar AS.Nilai ekspor pada bulan Desember mencapai 48,5 miliar dolar AS, terpantau menurun 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai impor meningkat 0,9 persen dengan total 43,9 miliar dolar AS.