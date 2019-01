Kemenlu Korea Selatan: Korea Utara dan AS Mempunyai Tekad yang Jelas untuk Menyelenggarakan KTT Ke-2

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Kamis (3/1/18) menyatakan Korea Utara dan AS memiliki tekad kuat untuk menyelenggarakan KTT antarnegara ke-2.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roh Kyu-deok dalam pengarahan rutin hari Selasa (1/1/19) menjelaskan pihaknya bersama Korea Utara dan AS terus mengadakan kontak.Roh menyebut melalui ucapan sambutan tahun baru pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan pernyataan Presiden AS Donald Trump, keduanya mempunyai tekad yang jelas untuk melaksanakan KTT ke-2.Korea Utara dan AS juga dianggap berusaha mengimplementasikan kesepakatan KTT pertama mereka pada bulan Juni tahun lalu.Juru Bicara tersebut mengatakan pemerintah Seoul berharap Korea Utara dapat melaksanakan denuklirisasi melalui negosiasi lanjut.Seoul juga akan memperkuat momentum dialog dengan mengaktifkan komunikasi antara Pyongang dan Washington untuk dapat mewujudkan denuklirisasi yang lengkap dan perdamaian permanen.