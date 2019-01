CIA Menolak Tanggapan Mengenai Diplomat Korea Utara di Italia

Photo : YONHAP News

Badan Intelijen Pusat AS (CIA) telah menolak untuk menjawab pertanyaan KBS yang menanyakan apakah mereka akan menawarkan suaka bagi seorang diplomat Korea Utara yang hilang di Italia.Permintaan dan tanggapan datang setelah media Italia melaporkan bahwa Plt Dubes Korea Utara di Italia, Jo Song-gil ingin mengasingkan diri ke AS.Menjawab apakah perlindungan yang aman dapat diberikan kepada Jo dan keluarganya di AS, juru bicara media CIA Nicole de Haay mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang substansial, menambahkan bahwa KBS dapat melaporkan CIA telah menolak tanggapan tersebut.Harian Italia La Repubblica sebelumnya melaporkan bahwa diplomat Korea Utara yang hilang tepat sebelum masa jabatannya berakhir pada akhir November tahun lalu telah meminta bantuan dari pemerintah di Roma dan dia saat ini di bawah perlindungan otoritas intelijen Italia.Surat kabar itu mengatakan ketika Jo ingin mencari suaka di AS, Italia diam-diam mengadakan pembicaraan dengan Washington, menambahkan bahwa AS meminta diskusi tertutup untuk mengurangi dampak dialog negosiasi nuklir dengan Korea Utara.Hal itu terjadi ketika pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam pidato tahun barunya menyatakan keinginan untuk berdialog dengan presiden AS kapan saja.Presiden AS Donald Trump juga telah menegaskan kembali keinginan serupa untuk membuka KTT kedua.Pihak media mengatakan dugaan pembelotan terhadap diplomat Korea Utara dapat memberikan pukulan bagi Kim Jong-un yang telah melakukan diplomasi dengan Korea Selatan dan AS.