Harga Bensin Mencapai Titik Terendah dalam 32 Bulan

Photo : YONHAP News

Harga bensin di Korea Selatan terpantau menyentuh titik terendah dalam kurun waktu 32 bulan terakhir.Opinet, situs informasi harga minyak yang dikelola Perusahaan Minyak Nasional Korea (KNOC) menyatakan harga rata-rata bensin yang dijual di pom bensin seluruh negeri turun 22,2 won menjadi 1.375,2 won per liter pada minggu pertama bulan Januari.Selama sembilan minggu, harga bensin turun 314,9 won dan mencapai titik terendah sejak minggu pertama Mei 2016.Sementara itu, harga diesel untuk mobil turun 21,4 won menjadi 1.272,6 won per liter, terendah sejak minggu kedua September 2017.KNOC mengatakan harga minyak mentah internasional meningkat seiring turunnya produksi minyak dari negara-negara OPEC dan berkurangnya persediaan minyak mentah di AS pada bulan Desember.Meskipun demikian, harga minyak domestik diperkirakan akan kembali turun karena penurunan harga minyak internasional yang sebelumnya dan pemotongan pajak minyak yang beberapa saat lalu diberlakukan.