Kemenlu AS: Tidak Ada Pengumuman Terkait Kemungkinan Kunjungan Menlu AS ke Korea Utara

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri AS mengungkapkan tidak ada jadwal yang akan diumumkan terkait spekulasi kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Korea Utara.Radio Free Asia pada hari Rabu (9/1/19) mengutip pernyataan Juru Bicara Kemenlu AS di Biro Hubungan Asia Timur dan Pasifik Katina Adams pada hari Selasa (8/1/19) ketika menjawab kemungkinan kunjungan Pompeo ke Korea Utara.Spekulasi itu muncul setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi China pada hari Selasa (8/1/19) sebelum rencana pertemuan tingkat tinggi keduanya bersama Presiden AS Donald Trump.Kim telah tiga kali mengunjungi China pada tahun lalu, sedangkan Pompeo melakukan perjalanan ke Korea Utara segera setelah kunjungan-kunjungan tersebut.