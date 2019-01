Jaksa Tuntut Mantan Gubernur 4 Tahun Penjara dengan Tuduhan Pelecehan Seksual

Photo : YONHAP News

Jaksa penuntut dalam sebuah pengadilan banding hari Rabu (9/1/19) menuntut hukuman empat tahun penjara pada mantan Gubernur Provinsi Chungcheong Selatan An Hee-jung dengan dakwaan pelecehan seksual.Jaksa membuat tuntutan tersebut dalam sidang dengar terakhir di Pengadilan Tinggi Seoul, mengatakan bahwa mantan Gubernur An menyalahgunakan kekuasaan dan statusnya untuk melecehkan dan menyerang sekretarisnya secara seksual.Jaksa menuntut hukuman serupa terhadap An dalam persidangan di pengadilan rendah.Sebelumnya pada bulan Agustus, pengadilan memutuskan An tidak bersalah dengan pertimbangan kurangnya bukti pada tuntutan yang diajukan.An yang sebelumnya dinilai sebagai kandidat calon presiden berpotensi dari partai liberal, didakwa pada bulan April dengan tuduhan pelecehan seksual berkali-kali terhadap sekretarisnya pada antara bulan Agustus 2017 dan awal tahun lalu.Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan keputusannya pada tanggal 1 Februari mendatang.