Korea Selatan Berada di Posisi 5 Pasar IoT Global

Photo : Getty Images Bank

Sebuah laporan menunjukkan kegiatan pengeluaran terkait Internet of Things (IoT) di seluruh dunia diperkirakan akan menembus 800 trilin won pada tahun ini.Laporan tersebut menyatakan Korea Selatan akan memimpin pertumbuhan pasar global tersebut bersama AS, China, Jepang dan Jerman.Perusahaan Riset Pasar Global (IDC) pada hari Kamis (10/1/19) dalam Laporan Pemandu Pengluaran IoT Global menyatakan nilai pengeluaran IoT pada tahun ini diproyeksikan mencapai 745 miliar dolar, naik 15 persen dibanding tahun lalu.Volume pengeluaran dari AS dan China masing-masing mencapai 194 miliar dan 182 miliar dolar, disusul Jepang sebesar 65,4 miliar dolar dan Jerman 35,5 miliar dolar.Korea Selatan diperkirakan akan memiliki nilai pengeluaran sampai 25,7 dolar dan menduduki peringkat kelima dunia.IDC mengatakan pengeluaran IoT akan meningkat secara menyeluruh, terlepas dari pribadi dan perusahaan yang dapat mempercepat masuknya era masyarakat ultra koneksi.