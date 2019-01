Presiden Moon: Kunjungan Pemimpin Kim Jong-un ke Seoul Akan Terlaksana Setelah KTT Korea Utara dan AS

Photo : YONHAP News

Dalam jumpa pers tahun baru yang diadakan pada hari Kamis (10/1/19), Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan kunjungan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ke Seoul akan terlaksana setelah KTT ke-2 Korea Utara dan AS.Presiden Moon berharap kabar negosiasi tingkat tinggi antara Korea Utara dan AS dapat segera terwujud.Kunjungan Kim ke China juga diharapkan akan memberi pengaruh positif pada kesuksesan KTT ke-2 antara Korea Utara dan AS.KTT Korea Utara dan AS ke-2 diperkirakan akan menjadi landasan negosiasi langkah denuklirisasi dari Korea Utara dan timbal baliknya dari AS.Selain itu, Presiden Moon mengatakan konsep denuklirisasi dari Kim Jong-un tidak berbeda dengan denuklirisasi lengkap yang diminta oleh masyarakat internasional.Presiden Moon mengatakan dirinya telah mengirim surat balasan dari surat Kim Jong-un yang diterima pada akhir tahun 2017 lalu, meskipun telah mengumumkan isi yang lebih teliti.Presiden Moon menambahkan kedua pemimpin Korea diharapkan akan dapat lebih sering bertemu, sehingga denuklirisasi Semenanjung Korea akan dapat lebih berkembang.Sebelum jumpa pers tersebut diadakan, Presiden Moon mengatakan ia mendukung tekad pembukaan kembali Kompleks Industri Gaeseong dan kegiatan tur Gunung Gemgangsan dari Korea Utara.Untuk mengatasi sanksi internasional, Seoul akan bekerja sama dengan masyarakat internasional, termasuk AS.