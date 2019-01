Menlu AS Penuh Harap Akan Kemajuan Denuklirisasi pada Tahun 2019

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada hari Jumat (11/1/19) waktu setempat bahwa dia berharap AS dan Korea Utara akan membuat kemajuan "substansial" terkait denuklirisasi Korea Utara pada tahun 2019, termasuk melalui KTT kedua Korea Utara dan AS.Dalam sebuah wawancara dengan Fox News selama kunjungan ke Mesir, Pompeo mengatakan bahwa tujuan AS adalah mencapai denuklirisasi yang final dan terverifikasi.Dia mengatakan bahwa kabar baiknya adalah pembicaraan dengan Korea Utara tetap berlanjut. Meskipun menolak untuk menguraikan negosiasi tersebut, dia mengatakan bahwa kedua pihak bergerak maju dalam pembicaraan mereka.Ditambahkannya, Korea Utara telah menghentikan uji coba rudal dan nuklir dan AS akan terus bekerja untuk mengurangi ancaman dari Utara dan mengurangi risiko bagi AS.Ungkapan Pompeo tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan terkait penyelenggaraan KTT kedua antara Korea Utara dan AS kini tengah dilakukan.