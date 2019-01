Video Pasukan AS di Jepang Menyatakan Korea Utara Sebagai Negara Pemilik Nuklir

Photo : KBS News

Sebuah video dari komando pasukan AS di Jepang bulan lalu melaporkan Korea Utara sebagai "negara yang menyatakan kepemilikan nuklir" bersama China dan Rusia.Dalam video berdurasi 6 menit yang diposting di akun YouTube pasukan AS di Jepang pada tgl.18 Desember lalu, terdapat penjelasan tentang dua negara ekonomi besar dan tiga negara yang menyatakan kepemilikan nuklir berada di Asia Timur.Dua negara ekonomi besar diungkapkan sebagai China dan Jepang, sedangkan tiga negara yang menyatakan kepemilikan nuklir adalah Korea Utara, China dan Rusia.Video itu melaporkan jumlah senjata nuklir dari masing-masing negara, 15 di Korea Utara, 200 di China dan 4 ribu di Rusia.Sampai saat ini pemerintah dan otoritas militer AS tidak pernah menyatakan kepemilikan nuklir oleh Korea Utara secara resmi.Komando pasukan AS di Jepang menyebut Pulau Dokdo adalah "pulau bebatuan liancourt atau liancourt rocks" saat mereka memperkenalkan wilayah sengketa teritorial dengan Jepang tersebut.