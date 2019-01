Film Korea The Villainess Diangkat Menjadi Drama Seri Televisi AS

Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan 'The Villainess' karya sutradara Jung Byung-gil diadaptasi sebagai drama seri televisi AS.Contents Panda yang merupakan perusahaan penjualan luar negeri dari distributor film Next Entertainment World (NEW) pada hari Selasa(15/1/19) menjelaskan pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan hiburan Skybound Entertainmentuntuk untuk memproduksi seri tersebut.Drama Korea sebelumnya telah beberapa kali diangkat sebagai drama luar negeri, namun ini adalah pertama kalinya film Korea Selatan disadur menjadi drama seri AS.Film The Villainess menceritakan kehidupan seorang wanita yang dibesarkan sebagai pembunuh sejak masih kecil dan telah mendapat apresiasi tinggi dalam Upacara Film Internasional Cannes 2017.Film ini akan diangkat sebagai drama seri AS berjudul 'Villainess' dan Jung juga akan mengambil bagian dalam proses produksinya.