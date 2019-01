Trump Mengirim Surat Pribadi ke Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

CNN pada hari Selasa (15/1/19) melaporkan surat pribadi dari Presiden Trump telah disampaikan kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada akhir pekan lalu.CNN melaporkan surat itu disampaikan dalam agenda yang lebih jelas untuk mengatur pembukaan rencana KTT kedua antara Korea Utara dan AS.Media itu menyebut kemungkinan Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol mengunjungi Washington pada pekan ini untuk menetapkan rincian jadwal KTT kedua.CNN mengeluarkan perkiraan bahwa Wakil Ketua Kim akan menuju ke AS melalui Beijing pada hari Kamis (17/1/19) mendatang.CNN pernah melaporkan bahwa tim negosiasi awal dari AS telah mengunjungi Bangkok, Hanoi dan Hawaii untuk mencari lokasi pelaksaaan KTT kedua antara Korea Utara dan AS.