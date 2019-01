Korea Selatan dan AS Akan Melaksanakan Latihan Key Resolve pada Awal Maret

Korea Selatan dan AS dilaporkan akan mengadakan latihan pos komando yang disimulasikan dengan komputer pada awal Maret mendatang.Menurut sebuah sumber militer pada hari Selasa (13/1/19), latihan Key Resolve akan diadakan selama dua minggu mulai tanggal 4 Maret dan dua negara sedang berada pada tahap akhir dari diskusi terkait.Nama Key Resolve dapat diubah menjadi 19-1, sedangkan latihan Ulchi Freedom Guardian kemungkinan akan diadakan pada bulan Agustus dan dapat diubah menjadi 19-2.Kementerian Pertahanan Seoul pada bulan lalu mengatakan AS akan mengadakan latihan pos komando yang disimulasikan dengan komputer pada paruh pertama dan kedua 2019.Sementara itu, AS dilaporkan tengah membahas penyesuaian skala latihan militer gabungan Foal Eagle yang besar, daripada mengadakan latihan skala kecil sepanjang tahun.