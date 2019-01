Pejabat Tinggi Korea Utara Diperkirakan Tiba di Washington pada Hari Kamis

Photo : YONHAP News

Negosiator ulung Korea Utara Kim Yong-chol, dilaporkan akan mengunjungi AS pada hari Kamis (17/1/19) untuk mendiskusikan rincian pertemuan tingkat tinggi ke-2 antara Korea Utara dan AS.Seorang petugas bandara China pada hari Rabu (16/1/19) menyatakan tiga pejabat Korea Utara termasuk Kim dan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui membeli tiket pesawat United Airlines untuk penerbangan ke Washington pada hari Kamis (17/1/19) pukul 06.25 sore waktu setempat.Para pejabat Korea Utara tersebut diketahui telah tiba di Beijing pada hari Selasa (15/1/19) lalu.CNN mengutip dua sumber AS melaporkan bahwa pada hari Rabu, Kim, yang juga merupakan mantan ketua badan mata-mata Korea Utara, berencana tiba di Washington pada hari Kamis (17/1/19) untuk kunjungan selama dua hari.Kim dilaporkan memiliki jadwal untuk menggelar pembicaraan bersama Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo terkait rincian rencana pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Kim Jong-un.