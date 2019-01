Majelis New York Menetapkan Resolusi 'Hari Gerakan Kemerdekaan 1 Maret'

Photo : YONHAP News

Majelis tinggi dan rendah di New York AS secara bulat mengadopsi resolusi untuk menetapkan tanggal 1 Maret sebagai hari memperingati Ryu Gwan-sun dan Hari Gerakan Kemerdakaan 1 Maret.Meskipun Jepang menyatakan penolakan, para anggota majelis memutuskan untuk tetap menandatangani resolusi tersebut.Para anggota menyetujui pengadopsian resolusi tersebut untuk memperingati semangat patriotisme pahlawan yang mengambil bagian dalam Gerakan Kemerdekaan 1 Maret.Mereka mengapresiasi semangat kuat dari sosok Ryu Gwan-sun yang berpadu dengan semangat para imigran dari seluruh negeri yang tinggal di AS.Warga keturunan Korea di New York sebelumnya telah aktif meminta resolusi tersebut untuk menyambut genap 100 tahun Gerakan Kemerdekaan 1 Maret.Majelis New York akan menyampaikan resolusi yang telah disetujui kepada Presiden Moon Jae-in dalam waktu dekat.Badan bangsa Korea di New York juga akan mengelar upacara peringatan dan kegiatan simulasi Gerakan Kemerdekaan 1 Maret di Manhattan pada tgl.1 Maret mendatang.