Menlu Kang: Dialog Korea Utara-AS Akan Kembali Dilakukan dengan Cepat

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha memprediksi Korea Utara dan AS mempercepat rencana KTT ke-2 mereka karena dua pihak memiliki tekad yang kuat dalam mempertemukan Kim Jong-un dan Donald Trump.Menlu Kang dalam pidato sebelum jumpa pers hari Rabu (16/1/19) mengatakan Korea Utara dan AS tetap mengadakan kontak dan pihaknya mengharapkan hasil baik dari KTT ke-2 tersebut.Kang menyebut arah diplomatik Korea Selatan pada tahun ini adalah mewujudkan denuklirisasi lengkap dan menempatkan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.Oleh karena itu pihaknya tetap menjalankan komunikasi erat dengan AS termasuk dengan rekannya, Mike Pompeo.Menanggapi hubungan dengan Jepang, Kang mengatakan pihaknya berencana mengembangkan hubungan bilateral yang berorientasi ke masa depan melalui berbagai saluran komunikasi diplomatik, meskipun hubungan dua negara sedang memburuk.Kang juga menyatakan Presiden China dan Rusia akan berkunjung ke Korea Selatan pada tahun ini dan pihaknya akan memperkuat hubungan dengan kedua negara tersebut.Terkait Kebijakan Baru ke Arah Selatan, Kang menuturkan pihaknya akan membuka KTT khusus dengan ASEAN di Korea Selatan pada akhir tahun ini, dan melalui kesempatan tersebut pihaknya akan memperlihatkan keberhasilan dari kebijakan terkait.Kang juga bertekad untuk memperhatikan isu-isu terkait kehidupan dan kesehatan masyarakat pada isu debu halus dengan mencari jalan keluar bersama China.