CNN: Utusan Korea Utara Membawa Surat dari Kim Jong-un untuk Trump

Photo : YONHAP News

Negosiator Korea Utara dilaporkan akan membawa surat dari pemimpin Kim Jong-un kepada Presiden AS Donald Trump ketika ia melakukan perjalanan ke Washington minggu ini.Koresponden internasional CNN, Will Ripley menulis dalam sebuah tweet pada hari Rabu (16/1/19) bahwa sebuah sumber yang terlibat dalam perundingan denuklirisasi mengatakan Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara, Kim Yong-chol akan membawa surat dari Kim ketika ia tiba di Washington pada hari Kamis (17/1/19).Ripley juga menulis tweet bahwa delegasi Kim tidak memiliki rencana untuk mengunjungi perwakilan Korea Utara untuk PBB di New York, "menunjukkan tingkat kerahasiaan tinggi pada perjalanannya".Ripley menambahkan bahwa detail perjalanan Kim dirahasiakan bahkan dari diplomat Korea Utara yang berdomisili di AS.CNN sebelumnya melaporkan bahwa delegasi Kim berencana untuk tiba di Washington pada hari Kamis untuk tinggal selama dua hari dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengenai rincian rencana KTT ke-2 pemimpin mereka.Trump juga dilaporkan telah mengirim surat yang telah dismapaikan secara langsung kepada pemimpin Korea Utara di Pyongyang pada akhir pekan lalu.