AS Kembali Mengharapkan Langkah Nyata Denuklirisasi dari Korea Utara

Photo : YONHAP News

Wakil Presiden AS Mike Pence telah meminta Korea Utara untuk mengambil langkah nyata dalam membongkar senjata nuklirnya karena dua negara akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi menjelang KTT ke-2 Korea Utara dan AS.Pence dalam pertemuan kepala misi diplomatik luar negeri AS pada hari Rabu (16/1/19) waktu setempat menyatakan pihaknya masih menunggu langkah nyata dari Korea Utara untuk membongkar senjata nuklir yang merancam AS dan negara-negara sekutunya.Pejabat tinggi Korea Utara, Kim Yong-chol, dilaporkan telah menuju ke Washington pada hari Kamis untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan menyelesaikan rincian KTT kedua antar negara.Kementerian Luar Negeri China juga mengkonfirmasi pada hari Rabu bahwa Kim akan mengunjungi AS melalui Beijing.